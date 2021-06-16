Президент Латвии «подготовил» президента США к встрече с Владимиром Путиным

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16 июня 2021, 15:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

© ALEXEY DRUZHININ

Сегодня, 16 июня, в Женеве состоится встреча президента США Байдена и президента РФ Путина. Ею завершится первый официальный зарубежный визит Байдена, в ходе которого он встретился и с лидерами ЕС.

Президент США встретился и с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Президент Латвии прокомментировал данную встречу: призвал американского президента Джо Байдена продемонстрировать готовность отвечать на агрессивные действия России на саммите с Владимиром Путиным.

«Действовать нужно жестко. Россия уважает сильных», - заявил президент Латвии.

По словам г-на Левитса, Байден должен продемонстрировать, что Америка «имеет два элемента сильной стороны: настоящую военную способность, поскольку очевидно, что у США и НАТО вместе гораздо больше военных возможностей, чем у России».

По мнению президента Латвии, «Байден – опытный политик. Он тот человек, который может сказать Путину, что ни шагу дальше».

В отношении президента России Владимира Путина у президента Латвии есть свое мнение: «Путин – человек рациональный. И если он увидит, если станет ясно, что потери для него, для России от такого поведения будут выше, чем выгоды, то, конечно, из рациональных причин он станет слушать».

Напомним, президент Латвии встретился со своими балтийскими коллегами (премьером Эстонии и президентом Литвы), чтобы обсудить российскую угрозу на восточном фланге Альянса.

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