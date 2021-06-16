Как «прорыв» российской экономики превратился в «усиление цен»

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2021, 14:33

Фото: pixabay.com

Вместо того, чтобы называть вещи своими именами, российские высокопоставленные чиновники путают нас новыми изобретенными терминами. «Прорыв» российской экономики теперь нам преподносят как «усиление цен», в то время, когда обыватель говорит об их фантастическом росте.



Еда, стройматериалы, транспорт, ЖКХ – цены на всё внезапно рванули в космос. Причём этот фантастический скачок случился за какие-то несколько недавних месяцев. Обычно такие обтекаемые фразы, как можно сильнее скрывающие неприглядную реальность, начинают использовать, когда тема становится горячей и взрывоопасной.



При нынешних темпах подорожания продуктов, за год инфляция «народной продуктовой корзины» может достигнуть 50–60%. Причем, это те продукты, которые покупает та огромная часть населения, которая и без того даже при старых ценах тратила на продовольствие 70–80% доходов.



На очереди – традиционное повышение тарифов ЖКХ. Который год подряд правительство, чтобы замаскировать реальный рост за год, повышает цены на коммуналку в два приёма, сначала в январе, затем летом. И 1 июля нас ждет очередной такой «подарок».



Подробнее о скачках российской экономики и отношении российских чиновников к собственному народу читайте на нашем сайте в статье Андрея Угланова





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости