Сотрудники свердловского госпиталя имени Тетюхина обратились к Путину за помощью: «Медцентру грозит полная остановка»

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16 июня 2021, 14:29 Источник: URA.RU

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Сотрудники свердловского госпиталя имени Владислава Тетюхина обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в судьбу медучреждения. Соответствующее письмо попало в распоряжение URA.RU.

«Начиная с июля 2021 года, медицинскому центру по доминирующему направлению работы грозит полная остановка. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся лично к вам с огромной просьбой решить вопрос с государственным заданием для «УКЛРЦ» на 2021 год», - говорится в обращении.

Авторы отметили, что в 2019 году минздрав Свердловской области прекратил финансировать юридическое лицо госпиталя - ООО «УКРЛЦ». При этом Минздрав РФ до сих пор не принял решение о выдаче субсидий медицинскому центру, уточнили они. Медики добавили, что листы ожидания насчитывают около 2 тысяч пациентов, а длительность ожидания медпомощи - от полугода до 1,5 лет.

Госпиталь был основан экс-главой «ВСМПО-Ависма», миллиардером Владиславом Тетюхиным в Нижнем Тагиле. В 2019 году бизнесмен скончался. После чего возникла угроза, что медучреждение придет в упадок.

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