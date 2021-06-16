Необходимо признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны

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16 июня 2021, 13:44

Фото из открытых источников

Во время Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) на захваченной немцами территории Советского Союза были разбросаны несколько сотен концентрационных лагерей.

Надзирателями в них в основном работали украинские националисты, а что там претерпевали, каким пыткам подвергались советские граждане (в большинстве своем мирные жители, женщины, дети, а не воины Красной армии), просто и представить страшно.

Во всем мире знают (но, к сожалению, постепенно забывают – таков нынешний информационный тренд) такие страшные названия концентрационных лагерей, как Бухенвальд, Майданек, Освенцим, Дахау, Треблинка и т.п. Это были настоящие фабрики смерти, в которых подверглись уничтожению миллионы советских людей, жителей СССР, а также представители других стран Европы, не только военные люди, но и мирное население, вся вина которых заключалась в том, что они не принадлежали к «высшей» расе.

В этих лагерях нацисты пытали, насиловали, морили голодом и при этом заставляли трудиться людей до полного изнеможения. У заключенных брали кровь для немецких солдат, проводили над узниками страшные медицинские эксперименты, испытывали на людях новые препараты, сжигали в печах крематория (нередко заживо), травили в газовых камерах. Про эти ужасы знают все, а вот о том, что в годы войны творилось на оккупированных территориях Советского Союза, западные СМИ, в которых и сегодня явно проглядывает русофобский тренд, предпочитают умалчивать.

Например, на территории Брянской области в период 1941-1943 гг. действовал концлагерь «Дулаг-142», в котором содержалось более 80 тысяч советских граждан. Такую информацию недавно сообщила Федеральная служба безопасности, которая и рассекретила документы об этом адовом месте. За два года там нашли свою смерть более 40 тысяч советских граждан. Заключенных в морозы выгоняли на работы в одном белье, не кормили целыми днями, а если и кормили, то это был чай, 200 граммов суррогатного хлеба для взрослых и 100 граммов для детей или баланда из непросеянной гречневой муки. Нередко военнопленных травили собаками, а изможденных женщин и детей насиловали.

А ведь немцы уничтожали советских людей (нередко руками украинских националистов) не ради забавы – такова была их целенаправленная политика. Согласно людоедским планам Третьего Рейха, европейская часть Советского Союза должна была стать жизненным пространством немецкого народа в качестве «наиболее пригодного региона Европы для развития и совершенствования немецкой нации». Но ведь на этой территории проживали десятки миллионов советских граждан, что «мешало» Гитлеру осуществить свои безумные идеи, поэтому в соответствии с печально знаменитым планом «Ост», часть населения должна быть физически уничтожена, часть переселена за Урал, часть – реально порабощена в рабство.

Несмотря на многочисленные, в том числе и недавно рассекреченные факты, геноцид советского народа так и не был признан мировым сообществом. А ведь абсолютно все архивные документы, в том числе и о концлагере «Дулаг-142», впрямую говорят не только о жутких условиях содержания и пытках, которым там подвергались люди, но и том, что советские граждане, жившие на оккупированных немцами территориях, подверглись целенаправленной политике уничтожения.

За годы Великой Отечественной войны советский народ потерял 27 миллионов человек, и это были не только военнослужащие Красной армии. Общая убыль населения СССР с июня 1941 по июнь 1945 гг. составила 42,7 миллиона человек. Сегодня в нашей стране, слава богу, существует проект под названием «Без срока давности». Через него мировому сообществу направлена петиция, цель которой - добиться восстановления исторической справедливости и признав геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Подписать петицию можно здесь.

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