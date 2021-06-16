Отражение звездных знаков. Как учиться у своей противоположности

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2021, 13:26 Екатерина Морозова

Фото из открытых источников

Любое зодиакальное созвездие имеет противоположность, которая находится на другой стороне звездного круга, в аккурат на 180 градусов от своего дуала. Оно, как отражение в зеркале, является с одной стороны противостоянием, а с другой – абсолютным дополнением. Очень важно знать свое зеркало, свой противоположный знак, ведь оно подсказывает, какие стороны характера искажены и какие качества надо развивать. Каждая пара знаков заведует какой-то темой нашего бытия и образует ось.



Овен и Весы – ось личности и отношений, Телец и Скорпион - тема ресурсов материальных и духовных, Близнецы и Стрелец - тема контактов и расширения пространства, Рак и Козерог - ось рода и достижений, Лев и Водолей - тема творчества, наконец, Дева и Рыбы - ось здоровья, благотворительности, изоляции и тайн. Мы подробно разберем каждую, а сегодня остановимся на первой: Огненный Овен - Воздушные Весы.



Итак, первая звездная парочка — пробивной ОВЕН и дипломатичные ВЕСЫ. Тема этих знаков - Я и другие люди, индивидуальность и тандем. Это о том, как мы проявляемся в личных и деловых контактах. Противоположными знаками управляют планеты-антонимы, то есть небесные тела, которые являются главными недругами. Да, в астрологии, как в жизни, есть планеты, дружественно настроенные друг к другу и наоборот. И вот Овном управляет воинственный Марс, а Весами женственная Венера. Поэтому Овен — это решительность, сила, воля, лидерство, пробивная инициатива, харизма вожака. А Весы - дипломатия, пассивная женская стратегия, умение быть в отношениях, талант ценить и возвышать партнера. Часто Весам, при их дипломатичности, не хватает как раз решительности, того самого огненного проявления своей противоположности, а Овнам лояльности, мягкости и сдержанности, которая может контролировать тотальное разрушение отношений и себя. Как же прорабатывать свои слабые стороны? Ну, во-первых, осознание, уже первый шаг, для этого астрология и нужна! И важно всегда помнить, кто твоя звездная тень! Какие есть в ней качества, которых тебе не хватает.



С качествами тени можно и нужно работать. Есть древние и несложные методы астрокоррекции, совершенно доступные и простые в использовании. Чтобы добавить себе энергию планеты, которой Вам не хватает, издревле использовали минералы, цвета одежды и интерьера, домашние растения и приобретение определенного домашнего любимца. Согласно астрологическому знанию, каждый камень, цвет, растение и даже животное хранит энергию конкретной планеты. Например, все камни красных оттенков соответствуют Марсу, а бирюза и малахит - Венере. И вот Весам добавить себе энергию огненной планеты можно, обзаведясь кольцом или кулоном коралла, посадив на балконе чеснок или табак и покрасив стену в красный цвет! А Овны способны «умилостивить» Венеру, приобретя бирюзовую брошь или запонки с этим самоцветом, купив сирень и фиалки, ну и подобрав кошку! Цвет стен в комнате, согласно определенной планете, может очень сильно изменить в ней энергетику и качество жизни. Вы скажите, что это все сказки, но ведь древнее китайское учение о месте, материале и цвете, именуемое ФЭН ШУЙ никто не отменял, а оно именно об этом. И вы, наверное, сами замечали, как комфортно вам находиться в одной цветовой гамме и непереносимо в другой. И украшения, которые приносят удачу, вовсе не совпадение, а просто точное попадание в энергию определенной планеты, которая вам необходима!



Сейчас мы говорим только про Ваш солнечный знак, который, безусловно, очень важен, но есть еще остальные компоненты вашего гороскопа, попадающие совсем в другие знаки. Корректировать и работать над энергией своих планет можно и нужно, правда очень важно обращаться именно к профессиональному астрологу для личной консультации, ведь двух одинаковых натальных карт не существует, поэтому так важен индивидуальный подход. В следующий раз мы поговорим об оси Телец-Скорпион, о том, как важно в материальном искать духовное, и наоборот, наслаждаясь моментом, ведь самая лучшая духовная практика – сама жизнь!

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