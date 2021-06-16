Форум «Малый и средний бизнес: новая реальность – новые возможности» состоится в сентябре в городе Керчь

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2021, 11:53

Фото из открытых источников

Уважаемые дамы и господа! Читатели – предприниматели и просто друзья!



Мы рады сообщить вам, что всероссийский форум «Малый и средний бизнес: новая реальность – новые возможности» в городе-герое Керчь вышел на финишную прямую. Сроки проведения форума скорректированы и определены: 17 – 19 сентября 2021 года. Организаторами форума выступают Издательский дом «Аргументы Недели» и администрация города Керчь при поддержке общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и агентства «Автор и Компания».



Инициатива проведения форума МСП нашла поддержку в руководстве Полномочного Представителя Республики Крым при Президенте России Г.Л. Мурадова. На открытии форума с приветственной речью выступит Заместитель Полномочного Представителя РК А.М.Степанян.



Свое участие в форуме подтвердило Министерство экономики республики Крым и делегировало на форум руководителей подведомственных структур, оказывающих предпринимателям малого и среднего бизнеса финансовую, консультативную и иную помощь.



Особое значение на форуме приобретает блок международных экономических отношений. В рамках Форума с эксклюзивной темой «как выводить свои товары и услуги на зарубежные рынки» выступит Алексей Маслов, известный востоковед, директор института Дальнего Востока РАН, профессор ВШЭ. Продолжением темы станет отдельная сессия, посвященная ОЭЗ под символичным названием «Русские оффшоры – миф или реальность?» Спикер – Сергей Елин. Помощь отечественным производителям и предпринимателям, желающим наладить торговые связи с иностранными партнерами, готов оказать «Южный региональный центр поддержки экспорта».



Второй важный блок форума - интенсив – курс по интернет-маркетингу. Опытные и успешные маркетологи помогут разобраться с инструментами для эффективных продаж и продвижения товаров в интернете, представят кейсы известных компаний, ответят на насущные вопросы участников форума.



В третьем блоке участников и гостей Форума ждет специальная сессия, на которой будет представлен инвестиционный потенциал региона, четко сформулированы спрос и предложение администрации субъекта, организовано консультирование по представленным предложениям и вопросам взаимодействия.



В рамках форума будет организована специализированная выставка. Гостям и участникам предложат культурно-познавательную программу с презентацией экскурсионного потенциала региона.



Связаться с организаторами и получить консультацию:



по телефону/ WhatsApp 8-916-137-26-51



по почте forum@argumenti.ru



Ждем Вас на стыке двух теплых морей в одном из древнейших городов страны с интересными предложениями и подарками от издательского дома «Аргументы Недели».

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