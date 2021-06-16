Власти Челябинской области не исключают введения ограничений из-за коронавируса

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16 июня 2021, 11:46 Анна Семенова

Массовые мероприятия могут отменить, если заболевших станет больше. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской п

В детских лагерях уже отменены посещения родителями, возможно, запретят массовые мероприятия

В Москве и Санкт-Петербурге сегодня наблюдается большой рост заболевших ковидом. Там уже вводятся ограничения. О том, что ждет Челябинскую область, сегодня на брифинге рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

Пока ситуация в регионе стабильная, прирост заболевших небольшой. Количество смертей снизилось до максимальной отметки. Однако сегодня тенденция такова: если раньше коронавирусом чаще заражались люди пожилые, то теперь все чаще молодежь, которая не торопится обращаться к врачам и переносит болезнь на ногах, что очень опасно.

Кое-какие меры в Челябинской области уже принимаются. Например, в детских загородных оздоровительных лагерях отменили встречи с родителями, сотрудники не будут уходить в отпуск. Связано это с тем, что у нескольких сотрудников при проверке выявили положительные ПЦР-тесты.

Оперативный штаб ежедневно проводит мониторинг, и если количество заболевших будет расти, не исключается отмена массовых мероприятий.

Ирина Гехт подчеркнула, что для положительной динамики необходимо вакцинировать от ковида порядка миллиона южноуральцев.

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