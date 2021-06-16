Андрей Бочкарев: В рамках программы реновации расселены первые 100 домов

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16 июня 2021, 11:08

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице расселены первые 100 домов в рамках программы реновации.



«Программа реновации сейчас реализуется во всех административных округах города. Мы отселили ровно 100 домов, половина из которых снесены. Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы», - отметил Бочкарев.



Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что в указанных домах проживали более 14 тыс. человек. Большинство отселенных домов находится в Юго-Западном, Западном и Центральном округах Москвы. В настоящее время адресный перечень стартовых площадок насчитывает 513 позиций. Этого будет достаточно для строительства более 8 млн кв. м жилья.



Уточняется, что в настоящий момент по программе реновации в стадии проектирования и строительства находятся 288 объектов. Кроме того, начато переселение жителей из 274 домов: новые квартиры получили 31,5 тыс. человек.



Напомним, что ранее мэр Москвы представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан современным комфортным жильем.



«Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого - человек. Каждый житель Москвы», - отметил Сергей Собянин.





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