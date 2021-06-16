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Казанского стрелка Галявиева доставили в московское СИЗО, за ним установлен жесткий контроль

, 11:12 Источник: ТАСС

Казанского стрелка Галявиева доставили в московское СИЗО, за ним установлен жесткий контроль
забор, фото: pixabay.com

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что устроившего стрельбу в казанской гимназии 19-летнего Ильназа Галявиева доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

«Галявиев содержится в московском СИЗО в двухместной камере, его нынешний сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений», - уточнил он.

Мельников отметил, что Галявиев ведет себя спокойно, признаков агрессии не демонстрирует. Кроме того, молодой человек полностью признает свою вину, добавил представитель ОНК. По его словам, за Галявиевым в СИЗО установлен жесткий контроль, поскольку в Казани его поставили на профилактический учет как склонного к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству.

«Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие - встать, сесть, почесать голову», - поделился правозащитник.

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