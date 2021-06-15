Эстония еще больше смягчает ограничения

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15 июня 2021, 21:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Правительство Эстонии решило с 28 июня смягчить установленные ограничения в связи с коронавирусом. Теперь в мероприятиях смогут принимать участие 5000 человек, но на открытом воздухе.

Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас:

«Однако, смягчение не означает, что следует утратить осторожность. Вирус еще распространяется от человека к человеку. Он не исчез. В Эстонии начал распространяться индийский штамм коронавируса, который еще более заразен. Важно знать, что вакцины обеспечивают защиту! Тем самым каждый вносит свой вклад в то, чтобы ограничений в связи с коронавирусом стало как можно меньше!»

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