Министр юстиции Латвии: «Требовать от России компенсацию за оккупацию – законно и обязательно»

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15 июня 2021, 20:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

И вновь в Латвии был поднят вопрос о компенсации: по мнению министра юстиции Латвии Яниса Бондарса Россия должна и обязана ее выплатить!



О том, что ущерб должен быть подсчитан и компенсирован, более пяти лет назад договорились министры юстиции стран Балтии. Нынешний министр юстиции Латвии г-н Бондарс, видимо, перед очередными выборами, решил напомнить об этом:



«Я не прогнозирую, в какой именно форме, но в течении ближайших трех лет, думаю, выяснится в той или иной форме. Мы можем оценить, в какой момент и как выставить счет стране-оккупанту или ее преемнице. 10 лет назад это была одна ситуация… В настоящее время, например, после того как фактическая преемница СССР предпринимает попытки вернуть военными средствами свое влияние на той же территории (вторжение в Грузию, Украину), международное сообщество может принять это во внимание. И возможно, в этой ситуации результат будет иным».



По подсчетом Латвии, ущерб от советской оккупации в Латвии оценивается почти в 300 млрд евро.



А вот меня, как журналиста и рижанку волнует… Поясню: все прекрасно помнят, как президент России Владимир Путин «пообещал» в этом вопросе от «мертвого осла уши»… Это было лет 15-18 назад. Что предложит сегодня Латвии Владимир Владимирович, зная его юмор? Простите, х@поросячий? Видимо, чтобы был выбор по желанию… Волнует меня это!

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