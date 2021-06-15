Суд отклонил жалобу экс-мэра Риги Нила Ушакова

Апелляционный суд отклонил жалобу депутата ЕС Нила Ушакова на его отстранение от должности мэра Риги в 2019 году.
Административный окружной суд Латвии также отклонил жалобу экс-мэра г-на Ушакова. Окружной суд признал, что суд первой инстанции правильно установил фактические и правовые обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал.
Суд констатировал, что у г-на Ушакова иное мнение по фактам дела, но это не означает, что эти выводы неверны и ошибочны.
Напомним, мэр Риги Нил Ушаков был отстранен от должности 4 апреля 2019 года. Отстранен со скандалом.
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