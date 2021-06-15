Президент Латвии: «Правительство действует, спотыкаясь и падая, но в правильном направлении»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2021, 20:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

«Правительство действует, спотыкаясь и падая, но спотыкаясь и падая в правильном направлении», - высказался президент Латвии Эгилс Левитс. Насколько такое заявление может «успокоить» народ страны? Об этом рассуждал латвийский публицист Роланд Петерсонс.



Нет никакого секрета для латвийцев, что у их главы уж очень маленький рейтинг. Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с комментариями:



«Рейтинги не важны для президента. Президент избран на определенный срок. Если бы я думал о рейтингах, в таком случае, наверное, либо узнаваемость, либо популярность выросли бы… Есть много других профессий – актер или кто-то еще, которые больше подходят для такого. Задача президента – думать долгосрочно и видеть страну в целом…»



Латвийский публицист г-н Петерсонс объяснил речь президента Латвии просто:



«Перевод на простой язык: общественное мнение меня не интересует! Непонимание вызывает и отеческий совет Левитса правительству: «Важно, чтобы большинство из Сейма и правительство могли смотреть немного дальше, чем просто на рейтинги. Чрезвычайно плохо, что социальные сети фактически управляют государством! Такого быть не должно!» Иными словами, не надо прислушиваться к опросам общественного мнения и вообще к мнению общества? Но стоит ли тогда удивляться, что самые идиотские ошибки с ковидом, самые низкие рейтинги, полное игнорирование расцветшей коррупции, возмущение не привели к падению этого правительства? Позиция проста: давайте все вместе пошлем народ подальше, пусть постоит в стороне! И будем демонстрировать искусственное удивление по поводу необычайной низкой явки на выборах».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости