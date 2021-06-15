Обращение экс-министра Латвии к правительству: «Видимо, Латвии инвесторы не нужны»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2021, 20:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Sergey Melkonov/ Sputnik

Политик, экс-министр транспорта Латвии Айнарс Шлесерс решил обратиться к действующему правительству страны…



«После глобального экономического кризиса 2008 года в Латвии валовый внутренний продукт снизился более чем на 20%. Строительный сектор упал на 85%. Началась огромная безработица. Было необходимо найти новые решения, как притянуть инвестиции в экономику Латвии. И я придумал программу выдачи вида на жительство, которая могла бы простимулировать экономику Латвии и снова открыть рабочие места в строительстве и других секторах. Мне удалось убедить Сейм. В результате за 4 года Латвия получила огромные инвестиции в размере 3,5 миллиардов евро. Покупалась и заказывалась мебель у латвийских мебельщиков. Работу получили садовники, охранники, шоферы, повара и представители других профессий. Богатые люди инвестируют свои деньги в недвижимость в Нью-Йорке, Париже, Берлине и других городах мира. Все эти города сражаются за таких инвесторов. А Латвии инвесторы не нужны! Рига превратилась из столицы Югендстиля в столицу трущоб! Националам наплевать, что в Риге столько развалин, потому что они обеспечивают националам бизнес администраторов неплатежеспособности. Националы подобны паразитам, которые, когда дело доходит до национальных ценностей, зарабатывают на обмане других людей. Правительству Кариньша не нужно думать, как заработать. Кариньшу нравится жить в долг! Зачем зарабатывать, если можно взять в долг! Кариньш обеспечил Латвию долгами на 15 миллиардов евро! Уважаемые политики, у вас, к сожалению, нет ни одной своей идеи! Вы сами не можете придумать, как заработать! Вы можете только занимать деньги! Жаль!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости