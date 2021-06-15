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В «ЦВТ имени М.А. Лиходея» 18 июня состоится открытие памятника военным медикам

, 16:35

В «ЦВТ имени М.А. Лиходея» 18 июня состоится открытие памятника военным медикам
Фото: личный архив

Открытие памятника медицинским работникам состоится 18 июня 2021 года в 11 часов на территории «Центра восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А. Лиходея». Событие приурочено к 35-й годовщине создания Центра и посвящено подвигу военных медиков.

В «ЦВТ имени М.А. Лиходея» 18 июня состоится открытие памятника военным медикам

«ЦВТ имени М.А. Лиходея» находится в Подмосковье на берегу Рузского водохранилища вблизи деревни Палашкино и на протяжении нескольких десятилетий занимается комплексной реабилитацией инвалидов и ветеранов боевых действий. Центр является местом, где воины, с оружием в руках защищавшие интересы Родины в разных уголках нашей планеты, получившие тяжелейшие ранения и увечья в боях, могут на деле ощутить заботу государства о своих достойных сыновьях.

Ранее здесь были созданы музеи «Афганской войны» и «Истории военных действий на Кавказе», открыты памятники и высажены «Аллеи Памяти». В Центре проводятся «Уроки мужества» и памятные мероприятия, посвященные знаменательным датам истории Отечества.

В «ЦВТ имени М.А. Лиходея» 18 июня состоится открытие памятника военным медикам

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