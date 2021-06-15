Воробьёв рассказал, какая доля населения Подмосковья прошла вакцинацию

На территории столичного региона до настоящего времени привились от COVID-19 примерно 30% жителей. Этой информацией поделился глава Московской области Андрей Воробьёв.
От подчеркнул, что в рамках прививочной кампании в Подмосковье уже поставили более 1 млн вакцин. Речь идет о цифрах от 1 млн 150 тыс. до 1 млн 200 тыс. Губернатор заявил о необходимости продолжения вакцинации населения.
Кроме того, Воробьёв поделился информацией о разного рода системах стимулирования к прививкам от коронавируса. Первостепенная - это, конечно, сохранение человеческой жизни. Также в числе таких систем розыгрыш квартиры в столичном регионе.
Напомним, что в Московской области действует в период с 13 по 20 июня обязательный масочный режим в общественных местах.
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