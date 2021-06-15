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Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci в Москве за нарушение антиковидных мер

, 15:18

Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci в Москве за нарушение антиковидных мер
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19.

«Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо - ООО «Маргарита 28») по адресу: ул. Малая Бронная, д. 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19, а именно: при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе. Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда», - заявила Олеся Суюсанова, главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора.

По ее словам, за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, заведению грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Известно, что ранее Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией уже выявляло нарушения требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar.

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