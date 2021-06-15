Инфекционист Тимаков заявил, что третья волна COVID-19 обрушилась на Россию в апреле

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15 июня 2021, 15:10 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Старт третьей волны коронавирусной инфекции пришелся в России на апрель. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что ее пиковые показатели практически не будут отличаться от осенних данных по заболеваемости в минувшем году.

Следует подчеркнуть, что за сутки на российской территории медики выявили 14185 новых зараженных COVID-19. Общее число случаев коронавируса в стране увеличилось до 5 236 593. Данная информация поступала от оперативного штаба. Наибольшее количество зараженных за сутки подтвердили в российской столице - 6805.

По словам Тимакова, третья волна коронавируса обрушилась на РФ в апреле. При этом данные по заболеваемости не были явно выражены, добавил специалист.

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