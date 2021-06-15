RT: Несколько многодетных семей из США и Канады попросили российское гражданство

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15 июня 2021, 14:36

фото: pixabay.com

Несколько многодетных семей из США и Канады хотят переехать жить в Россию и получить российское гражданство. Но они сейчас не могут переехать из-за ограничений по коронавирусу и обеспокоены, что из-за напряжённых отношений между РФи США границы могут совсем закрыться.

75 граждан США и Канады обратились к RT и попросили помочь им въехать в Россию и получить гражданство РФ.

Американцы жалуются на антисемейные кампании, проводимые в США, на преследования за религиозные убеждения. Семьи поясняют, что хотят стать гражданами РФ и жить в стране, поддерживающей традиционные семейные ценности.

Семьи направляли запросы в МВД РФ, Россотрудничество и МИД РФ с просьбой разрешить им въезд в страну в исключительном порядке, но пока что приходят формальные ответы о том, что въезд в Россию для иностранных граждан закрыт.

Граждане США и Канады назвали причины к переезду в Россию, отметив, что "очень многие сегодня всерьёз обеспокоены своим будущим и будущим своих детей в Америке". "За ширмой политкорректности и толерантности в США проводится политика, направленная на разрушение основополагающих устоев любого общества: права на свободу слова, политических, религиозных убеждений, а самое главное — традиционных семейных ценностей", - пояснили они.

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