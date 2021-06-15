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Глава Марий Эл Александр Евстифеев ужесточил ограничения по COVID-19 в регионе

, 14:11 Источник: Сайт главы Марий-Эл

Глава Марий Эл Александр Евстифеев ужесточил ограничения по COVID-19 в регионе
фото: pixabay.com

Глава Марий Эл Александр Евстифеев во вторник ужесточил ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19 в республике. В связи с угрозой распространения вируса в Марий Эл, согласно внесённым в Указ главы региона, вводится ряд ограничений.

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, особенно граждан старше 65 лет, и лиц имеющих хронические заболевания. Вакцинированные сотрудники могут продолжать работу в обычном режиме.

В торгово-развлекательных центрах запрещается нахождение несовершеннолетних детей без сопровождения родителей или законных представителей, приостанавливается работа детских игровых комнат. 

До 5 июля в Марий Эл установлен режим повышенной готовности. Действует запрет на проведение массовых мероприятий, граждане обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию при посещении мест массового пребывания людей.

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