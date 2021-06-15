Сергей Собянин заявил о взрывном росте диагностики коронавируса в Москве в последние дни

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15 июня 2021, 13:56 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 июня, заявил о взрывном росте диагностики коронавирусной инфекции в столице. Столичный градоначальник сегодня в ходе посещения коронавирусного стационара в ГКБ № 15 им. Филатова заявил, что количество новых выявленных заражений COVID-19 в Москве за последние дни возросло на 80%.

Резко возросло и число госпитализаций тяжелых пациентов - на 70%. Собянин отметил, что москвичи начали расслабляться, думают - все уже прошло. Мэр Москвы предупредил - коронавирусная инфекция нового типа "имеет коварную историю".

Собянин призвал москвичей во время нерабочих дней максимально оградить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваний.

Также мэр Москвы призывает жителей столицы сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.

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