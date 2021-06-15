Инфекционист Евгений Тимаков не исключил введение локдауна в Москве

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15 июня 2021, 13:48 Источник: РИА Новости

Если в больницах российской столицы не останется мест для граждан, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, то введение в городе локдауна может стать правильным решением. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков. Отметим, что за 24 часа в России обнаружили 14185 носителей COVID-19. Из этого количества заразившихся 6805 пришлось на Москву, а 1135 - на столичный регион. При этом в Санкт-Петербурге подтвердили 902 случая заражения за сутки. Таким образом, на сегодняшний день в стране насчитывается 5 236 593 заболевших COVID-19 граждан.

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