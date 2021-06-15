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Дмитрий Песков сообщил, в связи с чем еще не сделал прививку от COVID-19
15 июня 2021, 13:35
Источник:
РИА Новости
Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову до настоящего времени не вводили вакцину от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что в его организме наблюдаются “большие антитела” после перенесенной болезни. Об этом он сообщил сам, подчеркнув, что у него отмечается Т-клеточный иммунитет. Этой информацией пресс-секретарь российского президента поделился с представителями СМИ.
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