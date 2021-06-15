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Михаил Мурашко заявил о важности наращивания в России темпов вакцинации

, 13:24 Источник: РИА Новости

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости наращивания в стране темпов вакцинации. По его словам, это важно делать в летнее время года. Кроме того, Мурашко подчеркнул, что в России нужно подготовиться к масштабной диспансеризации граждан. Он добавил, что ее начало придется на первое июля. Ранее соответствующее поручение сделал Владимир Путин.

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