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Михаил Мурашко заявил о важности наращивания в России темпов вакцинации
15 июня 2021, 13:24
Источник:
РИА Новости
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости наращивания в стране темпов вакцинации. По его словам, это важно делать в летнее время года. Кроме того, Мурашко подчеркнул, что в России нужно подготовиться к масштабной диспансеризации граждан. Он добавил, что ее начало придется на первое июля. Ранее соответствующее поручение сделал Владимир Путин.
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