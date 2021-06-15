В Челябинске заменят все деревья и кустарники, которые погибли за зиму

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15 июня 2021, 12:56 Анна Семенова

Все, что не прижилось, заменят. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Специалисты посчитали, что не прижилось 7% от общего числа посаженных в прошлом году растений

В прошлом году в Челябинске шла активная работа по озеленению. Десятками высаживали молодцы деревца и кустарники на территориях жилых комплексов и вдоль дорог. К сожалению, заму пережили далеко не все насаждения. Многие засохшими веточками стоят на улицах города.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии замглавы по дорожному хозяйству Максим Куляшов озвучил конкретные цифры после проведенной ревизии.

7% от общего количества высаженных вдоль дорог растений не прижилось. Это 388 деревьев и кустарников. И это соответствует нормативу. Все засохшие саженцы непременно заменят на новые. Все работы по данному направлению должны провести до 30 августа.

А мэр Челябинска Наталья Котова попросила точные цифры по количеству поливальных машин. Из-за жары газонам требуется много воды.

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