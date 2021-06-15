Михаил Мишустин предупредил об увеличении количества новых зараженных коронавирусом в России

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15 июня 2021, 12:54 Источник: РИА Новости

В течение нескольких последних дней в России специалисты наблюдают рост числа случаев заражения COVID-19. В стране активно борются с коронавирусной инфекцией, но болезнь все еще представляет опасность для граждан. Соответствующее заявление сделал российский премьер-министр Михаил Мишустин. 15 июня он провел в Пятигорске совещание, в ходе которого обсуждалось социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа. Мишустин призвал россиян прививаться от COVID-19, напомнив о бесплатной добровольной вакцинации.

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