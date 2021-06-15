Собянин открыл стационар для лечения пациентов с COVID-19 в ГКБ № 15

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15 июня 2021, 12:43

Фото: соцсети

Мэр Москвы открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 имени Филатова, которая была вновь полностью перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19. Сергей Собянин рассказал о наращивании коечного фонда для пациентов с коронавирусом.



«В Москве объявлена неделя нерабочих дней, но это нерабочие дни не для медиков, которые борются с COVID. За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID - около 80%. И на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тыс. коек, и одна из этих больниц - это Филатовская больница №15, которая была одной из базовых больниц по борьбе с COVID. Сегодня она работала в плановом порядке, но мы вынуждены были принять решение, и с сегодняшнего дня эта больница также переводится на борьбу с пандемией», - сообщил столичный градоначальник.



Он отметил, что ГКБ №15 является многофункциональной больницей и может оказывать весь спектр помощи больным. Сергей Собянин подчеркнул, что в больницу не перестанут поступать и обычные экстренные вызовы, на которые необходимо реагировать.



Мэр столицы призвал москвичей в объявленные нерабочие дни минимизировать контакты друг с другом.



«Чтобы разорвать цепочку заболеваний, рост заболеваний. Но еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, они все доступны, поэтому приглашаю москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите себя и своих близких», - отметил Собянин.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщила, что больница №15 вновь полностью перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на COVID-19 либо с подтвержденным диагнозом. При этом при необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины.



В трех корпусах ГКБ и родерах, организованных на территории больницы, оборудовано 1 тыс. 877 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, включая 162 койки реанимации. Для исследования биологического материала развернута лаборатория мощностью 5 тыс. проб в сутки.



Отмечается, что по состоянию на 13 июня 2021 года на лечении в больнице находилось 128 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.



Сообщается, что в настоящее время в Москве для лечения больных с коронавирусом развернуто свыше 16 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах. Пациентов с COVID-19 принимают 25 больниц.





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