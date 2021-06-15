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Из жизни ушел советский космонавт Владимир Шаталов

, 12:22 Источник: ТАСС

15 июня текущего года не стало советского космонавта Владимира Шаталова. Дважды Герой Советского Союза не дожил до 94 лет. Трагической новостью поделились в Роскосмосе. Отмечается, что в свое время Шаталов окончил Качинское военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию. В космос он полетел впервые 14 января 1969 года. Тогда он находился на борту корабля “Союз-4”.

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