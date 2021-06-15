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В России за сутки скончались 379 зараженных коронавирусом граждан
15 июня 2021, 12:10
Источник:
РИА Новости
За прошедшие 24 часа на территории России зафиксировали 379 летальных исходов пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране скончались 127 180 человек. Этой информацией поделились в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19. Также сообщается, что за сутки в российской столице жертвами коронавирусной инфекции стал 71 пациент. За 24 часа в Санкт-Петербурге зафиксировали 53 летальных исхода зараженных коронавирусом пациентов, а в Нижегородской области - 20.
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