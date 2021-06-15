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Более 14 тысячь новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России за последние сутки

, 11:53

Более 14 тысячь новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России за последние сутки
фото: pixabay.com

В России за прошедшие сутки выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Последнюю информацию о ситуации с ковидом в нашей стране распространил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

2 124 (15,0%) случаев выявлены активно без клинических проявлений. Новые случаи заражения регистрировались в 84 российских регионах.

В Москве - 6 805 новых случаев COVID-19 за сутки, в Московской области - 1 135 случаев, в Санкт-Петербурге - 902. Скончались за сутки 379 человек, у которых был подтвержден ковид.

Вылечились и выписаны за 24 часа 8 597 пациентов. С 8 июня в России наблюдается рост заболевших коронавирусом. В мае было менее 10 тысяч.

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