Более 14 тысячь новых случаев заражения COVID-19 выявлено в России за последние сутки
15 июня 2021, 11:53
В России за прошедшие сутки выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Последнюю информацию о ситуации с ковидом в нашей стране распространил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.
2 124 (15,0%) случаев выявлены активно без клинических проявлений. Новые случаи заражения регистрировались в 84 российских регионах.
В Москве - 6 805 новых случаев COVID-19 за сутки, в Московской области - 1 135 случаев, в Санкт-Петербурге - 902. Скончались за сутки 379 человек, у которых был подтвержден ковид.
Вылечились и выписаны за 24 часа 8 597 пациентов. С 8 июня в России наблюдается рост заболевших коронавирусом. В мае было менее 10 тысяч.
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