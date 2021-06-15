Бочкарев: Переселение более 40 тыс человек организовано в Москве с начала программы реновации

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15 июня 2021, 11:29

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации в Москве начато переселение более 40 тыс. человек.



«Число участников программы реновации, вступивших в процесс переселения в новые квартиры, превысило уже 40 тыс. человек, из них 31,5 тыс. жителей уже успели отпраздновать новоселье», - рассказал Андрей Бочкарев.



Андрей Бочкарев добавил, что под заселение передано 97 новостроек, в которые переезжают жители 273 старых домов. По словам Бочкарева, с начала программы реновации в Москве введено в эксплуатацию 117 объектов мощностью 1,4 млн кв. м. В настоящий момент идет строительство 172 домов общей площадью 2,8 млн кв. м, а еще 116 новостроек мощностью 2,3 млн кв. м находятся в стадии проектирования. Кроме того, по технологии «умного» сноса было демонтировано 50 старых домов.





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