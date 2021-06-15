В Росстате назвали размер пенсии космонавта в месяц - 446 тысяч рублей

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15 июня 2021, 10:53 Источник: ПРАЙМ

MOD Russia, globallookpress.com

В России установленного официально потолка размера пенсии не установлено. По данным Росстата на января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Из открытых источников известно, что самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие.

Эксперт Евгений Биезбардис сообщил, что люди, занимающиеся "экстремальными видами деятельности и приносящие пользу человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности". По словам эксперта, космонавтам и летчикам-испытателям платится государственная пенсия за выслугу лет, и они могут получать не только такую пенсию, но и страховую по старости.

По данным Росстата, опубликованным в апреле 2021 года, средний размер пенсии федерального чиновника на 1 января достиг 22792 рублей. Средний размер пенсии в целом составил 15744 рублей, а средний размер пенсии по старости – 16790 рублей. Чиновники в дополнение к государственной в ряде случаев имеют право на страховую пенсию по старости.

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