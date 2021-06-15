Сенатор Сергей Цеков считает ничтожной инициативу властей Украины обложить налогами жителей Крыма

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2021, 10:29

Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

В Верховной Раде Украины разрабатывается законопроект, согласно которому украинские власти хотят отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году, и обложить налогом жителей Крыма.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что это "совершенно ничтожное по своим юридическим последствиям решение".

Как отметил политик, в Киеве таким образом демонстрируют, что они продолжают заниматься Крымом. По словам Цекова, своим решением власти Киева накажут собственных граждан, "которые живут на Украине, но ведут экономическую деятельность в Крыму".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости