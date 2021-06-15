Прожиточного минимума недостаточно даже для выживания в России

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2021, 10:05

В 2022 году Минтруда России планирует увеличить прожиточный минимум на 2,5%. Этого будет недостаточно, чтобы компенсировать рост цен на продовольствие.



Формула расчёта прожиточного минимума позволяет чиновникам скрывать настоящий уровень бедности в стране. По предварительной оценке, ПМ в следующем году составит 11 950 рублей, что на 297 рублей больше нынешнего. Прожиточный минимум выступает индикатором нуждаемости россиян в мерах государственной поддержки. С прошлого года он стал устанавливаться один раз в год, а не в квартал, как ранее. Размер его зависит от медианного среднедушевого дохода в стране.



В условиях рекордной инфляции, высокого темпа роста цен на продовольствие, прожиточный минимум не будет успевать за ценами. Официально количество бедных в стране останется на том же уровне. По факту их численность будет стремительно увеличиваться.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости