Директор АЗС задержан после пожара в Новосибирске

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15 июня 2021, 09:38 Источник: ТАСС

пожар на АЗС в Новосибирске, фото: vk.com/novosibka, globallookpress.com

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где 14 июня произошел сильный пожар, задержан. По последнем данным, в результате взрывов и пожара на АЗС "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе пострадали 35 человек, среди пострадавших - двое пожарных и ребенок. В больнице находятся 17 человек.

Заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский сообщил о задержании директора общества, хозяина АЗС.

Представитель компании "Еврогаз" рассказывал, что пожар начался во время заправки автомобиля. Один грузовик и одна машина с топливом сгорели.

По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость.

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