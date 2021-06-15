Директор АЗС задержан после пожара в Новосибирске

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где 14 июня произошел сильный пожар, задержан. По последнем данным, в результате взрывов и пожара на АЗС "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе пострадали 35 человек, среди пострадавших - двое пожарных и ребенок. В больнице находятся 17 человек.
Заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский сообщил о задержании директора общества, хозяина АЗС. Представитель компании "Еврогаз" рассказывал, что пожар начался во время заправки автомобиля. Один грузовик и одна машина с топливом сгорели.
По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость.
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