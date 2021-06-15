Медиа адок на чужие деньги

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15 июня 2021, 09:30 Алексей Мартынов, политолог

Фото из открытых источников

Использование квазимедиа в информационных операциях западных спецслужб не новелла.



Всем прекрасно известна, например, аффилированная связь скандально известных «расследовательских» сайтов Belling Cat и The Insider с британской МИ6. Однако это знание совершенно не мешает использовать эти медиаресурсы снова и снова в специальных операциях против России. И почти всегда находится достаточно реальных СМИ, которые либо ставят под сомнение, либо развивают идеи этих сливных бачков МИ6, выступающих дуэтом. Создается информационный ком и в итоге уже реальные правительства и политики вводят рестрикции и принимают негативные решения. На таком бинарном принципе строятся почти все информационные диверсии из-под пера западных спецслужб.



Нужно признать, что иногда это работает и вполне результативно. Достаточно вспомнить «расследования», активные материалы МИ6, то есть Belling Cat и The Insider про голландский боинг, который был сбит в небе над Украиной вместе со всеми пассажирами, но во всем в итоге обвинили Россию и ополченцев Донбасса. Дело Скрипалей, художества Навального с его последующей чудесной телепортацией в Берлин из-под российского суда и так далее.



Но, конечно, достаточного эффекта эти информационные атаки не смогли бы достигнуть без медиаактивов второго эшелона - из числа специально созданных реальных русскоязычных СМИ. Таких, например, как «Медуза» с редакцией в Таллинне и выступающий с ней в дуэте (та же бинарная схема взаимного опыления) портал «Проект». Тут вам, пожалуйста, полный букет антироссийской пропаганды.



От явных информационных атак на внутреннюю и внешнюю российскую повестку, до конкретных операций по дискредитации военно-политического руководства страны. Поскольку эти проекты вдолгую, они запаковываются под условно критический, как бы оппозиционный взгляд на развитие страны. Находясь фактически за границей, эти СМИ как бы люто переживают за Россию. Сочувственный и высокомерный тон в отношении граждан России, по мнению основателей и спонсоров в западных специальных службах должен придать правдивости и легитимности этим боевым листкам.

Фантазия авторов материалов «Проекта», к примеру, по слухам стимулируется запрещенными в РФ препаратами. Тут намедни эти писатели договорились до того, что в российских школах на уроках обществоведения зомбируют школьников и, применяя «гипнотехники КГБ», внушают детям почтение к Президенту и ненависть к оппозиционному блогеру, тому самому, что за двойное мошенничество в особо крупном размере ныне отбывает в колонии. Но это не важно.

«Медуза», надо сказать, старается не злоупотреблять веществами, но выходит с трудом. Освещение новости об аресте Пивоварова - одного из руководителей запрещенной в РФ экстремистской организации беглого экс олигарха и помилованного уголовника Ходорковского, просто превосходит по количеству выходов, версий, эпитетов и репостов всю мировую повестку. Не меньше, чем главная мировая новость – сняли с самолета на Варшаву нарушителя! С другой стороны можно понять, один из бенефициаров же.



Отдельным направлением редакционной политики этих по сути зарубежных русскоязычных медиа является заочная дискуссия с российскими правоохранительными органами, которые «оказывают на них беспрецедентное давление». В общем же не важно, что редакция за границей и никакого в принципе давления российские службы на них оказывать не могут! Параноидальные заявления о перманентной слежке то ли МВД, то ли КГБ (ничего что такая структура только в Белоруссии, главное бренд на западе узнаваемый). Ну и должны же следить, раз тут у нас злодеи из американских комиксов.



Конечно, в рамках российского законодательства в российском сегменте медиа пространства эти структуры должны маркироваться клеймом «иностранный агент». Кстати сказать, не так давно «Медуза» была признана Минюстом РФ как СМИ-иноагент и теперь просто обязана в показах на своем сайте на территории России ставить такую вот плашку с соответствующим статусом.



Плашку через раз ставят, но в отместку тональность материалов в отношении российских политиков, военных, бизнесменов, активно работающих в России резко радикализировалась. Причем, чем ближе парламентские выборы в России, тем сильнее. Апогей следует ожидать осенью, когда после думских выборов наши «заклятые партнеры» попытаются снова организовать что-то похожее на Болотную 2.0.



Вряд ли эти влажные мечты когда-то смогут осуществиться. Но средства западных налогоплательщиков вбуханы немалые. И тут уже пути назад нет. Кстати сказать, в этих прекрасных медиа специального назначения для покладистых журналистов с ампутированной профессиональной этикой и совестью заодно, кроме приличных гонораров действует серьезный соцпакет. Льготная ипотека в странах ЕС, ускоренное получение гражданства, оплата обучения в университетах и т.п.



Так что запасаемся попкорном, нас ждут новые еще более невероятные «расследования и разоблачения». Больше ада!

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