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Катерина Сакелларопулу заявила об открытии Греции для российских туристов с 14 июня

, 09:22 Источник: ТАСС

Катерина Сакелларопулу заявила об открытии Греции для российских туристов с 14 июня
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила, что страна ждёт российских туристов и открыта для россиян. В интревью ТАСС Сакелларопулу отметила, что туризм – одна из важнейших областей развития отношений Греции и России.

Греция открылась для россиян с 14 июня. В стране принимают туристов, которые привились от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис признал вакцину эффективной, безопасной.

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