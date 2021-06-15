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Россияне хотели бы получать пенсию 45—60 тысяч рублей

, 08:42 Источник: Известия

Россияне хотели бы получать пенсию 45—60 тысяч рублей
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Россияне для комфортной жизни на пенсии хотели бы получать в среднем 70 тысяч рублей. Опрос показал, что 44% респондентам хватило бы 45–50 тысяч рублей в месяц. Менее этой суммы согласились бы получать 7% опрошенных.

Трети участникам исследования нужно не менее 50–70 тысяч рублей ежемесячно. 16% опрошенных граждан комфортно жили бы на пенсию, получая ежемесячно по 100 тысяч рублей.

Ранее в начале года проводился  аналогичный опрос. Жители Москвы заявляли, что им для комфортной жизни хватило бы  65,1 тысяч рублей в месяц, жители Владивостока — в 57,1 тысяч, в Санкт-Петербурге респонденты называли сумму в 55,4 тысяч, хабаровчане —  52,4 тысячи.

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