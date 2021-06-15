Россияне хотели бы получать пенсию 45—60 тысяч рублей

Россияне для комфортной жизни на пенсии хотели бы получать в среднем 70 тысяч рублей. Опрос показал, что 44% респондентам хватило бы 45–50 тысяч рублей в месяц. Менее этой суммы согласились бы получать 7% опрошенных.
Трети участникам исследования нужно не менее 50–70 тысяч рублей ежемесячно. 16% опрошенных граждан комфортно жили бы на пенсию, получая ежемесячно по 100 тысяч рублей.
Ранее в начале года проводился аналогичный опрос. Жители Москвы заявляли, что им для комфортной жизни хватило бы 65,1 тысяч рублей в месяц, жители Владивостока — в 57,1 тысяч, в Санкт-Петербурге респонденты называли сумму в 55,4 тысяч, хабаровчане — 52,4 тысячи.
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