Президенты стран Балтии подготовили коммюнике о депортации

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14 июня 2021, 23:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: DELFI / Šarūnas Mažeika

14 июня 80 лет назад советские войска осуществили массовую депортацию из Эстонии, Литвы, Латвии. В годовщину трагедии президенты трех стран Балтии подготовили совместное коммюнике. Текст предоставлен канцелярией президента Латвии.



«Десятки тысяч людей, включая стариков и детей, были вынуждены покинуть свои дома и провести долгий путь в Сибирь в вагонах для перевозки скота. Многие погибли. Некоторые вернулись со сломанными судьбами. Последовали новые депортации. Почти у каждой семьи в Эстонии, Латвии и Литве есть что рассказать об этом.



Сегодня мы можем почтить память жертв минутой молчания. Но мы не можем только молчать. Такие события, как депортация 14 июня, произошли не просто так. Это случилось потому, что два порочных режима – нацистская Германия и Советский коммунистический режим – заключили секретный договор о разделе Европы. Последствия советской оккупации ощущаются и сегодня, спустя 30 лет.



Вот почему Эстония, Латвия, Литва ценят свою независимость, свободу и демократию. Вот почему мы являемся приверженными членами ЕС и НАТО. Вот почему нас беспокоит глобальное распространение дезинформации и ложных нарративов об истории Европы, нарушении Россией границ Украины и Грузии. Сегодня июньские депортации напоминают нам, как сказал покойный конгрессмен Том Лантос: «Слой цивилизации тонок как бумага. Мы его хранители и всегда будем помнить об этом».

14 июня 1941 года в Латвии произошла депортация, в которой страна потеряла 15 425 жителей – латышей, русских, евреев, поляков, в том числе 3 751 ребенка в возрасте до 16 лет.

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