Джонсон сообщил, что в Великобритании снятие ограничений по COVID-19 будет перенесено на четыре недели
14 июня 2021, 21:30
Британский премьер-министр Борис Джонсон в понедельник на пресс-конференции объявил, что снятие ограничений по коронавирусной инфекции COVID-19 будет перенесено на четыре недели, на 19 июля.
Джонсон пояснил, что количество новых заражений коронавирусной инфекцией нового типа растет, увеличивается число госпитализаций. Власти Соединенного королевства надеялись полностью снять все ограничения 21 июня, но в последние неделю начался рост числа заболевших.
По словам британского премьера, власти Англии обеспокоены распространением индийского штамма коронавируса. Джонсон заявил, что проблему можно решить, если привиться.
"Решением проблемы остается вакцинация двумя дозами прививки. Страна не выполнила пока все требования для снятия локдауна", - заявил британский премьер.
Напомним, Борис Джонсон переболел коронавирусом.
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