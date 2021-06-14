Губерниев при обсуждении футбола довёл Бузову до слёз, но потом извинился

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14 июня 2021, 20:58

Ольга Бузова, фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин, globallookpress.com

Ольга Бузова была замужем за футболистом и знает, как спортсмены переживают поражения. Сборая России проиграла команде Бельгии в стартовом матче ЕВРО-2020. Бузова приняла участие в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» вместе с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

По словам комментатора, теледиву пригласили морально поддержать российских футболистов. Бузова призвала футболистов не отчаиваться после поражения в первом матче и не обращать внимания на нелестные отзывы об их игре. Ольга также рассказала о своей деятельности и посоветовала брать пример с нее, ничего не бояться. Упомянула она свое пение и выступление на сцене МХАТ имени Горького.

Подключившийся к эфиру Дмитрий Губерниев нелестно отозвался о артистическом таланте Бузовой задал прямой вопрос: «Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам?». Из глаз Бузовой брызнули слёзы и она ответила: «Вы меня столько лет оскорбляете, какой вы мужчина».

После эфира Губерниев оправдался и принёс Ольге извинения. «Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Я спрашивал о театре и футболе и надеялся услышать важные параллели! Тем более что МХАТ всегда был рядом с футболом! ... не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у гостьи эфира!», - написал Губерниев в Telegram-канале.

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