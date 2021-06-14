Администрация Кисловодска, вопреки обещаниям, полностью ликвидирует продажу прессы в городских киосках

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2021, 19:41

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Глава Кисловодска потребовал произвести демонтаж всех киосков на улицах города, специализирующихся на продаже печатной продукции. В официальном письме, отправленном в адрес АО «Союзпечать» Ставропольского края, он объясняет это решение тем, что киоски не вписываются в градостроительную концепцию города-курорта.



Киоски обеспечивают шаговую доступность российских печатных СМИ, в том числе не менее 10 местных изданий, для отдыхающих на курорте. После их сноса местные СМИ вообще могут прекратить существование из-за отсутствия возможности реализации своей продукции.



Согласно данным мониторинга Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), в 2020 году Ставропольский край занял 51 место среди 85 субъектов РФ по состоянию сети розничной продажи газет и журналов. Обеспеченность граждан этого региона нестационарными торговыми объектами «Печать» на конец прошлого года составила в среднем 1 объект на 12,7 тыс. жителей края. Нормативом же, согласно Постановлению Правительства РФ №291 от 16 апреля 2016 года, является 5,8 – 6,0 тыс. жителей на 1 киоск прессы. В 2019 году президент России поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ принять меры для достижения минимальной обеспеченности населения площадью таких объектов.



Тем временем, для того, чтобы запретить продажу прессы на улицах Кисловодска, городские чиновники воспользовались административно-правовой коллизией. В период пандемии коронавируса в 2020 году, в связи со сложившейся из-за ограничительных мер тяжелой финансовой ситуацией, АО «Союзпечать» было вынуждено привлечь партнера - ООО «Печать Столицы» и передать ей в управление все киоски с печатной продукцией на территории Кисловодска.



Для оформления правового статуса партнера, АО «Союзпечать» расторгло договоры на размещение НТО на территории города с целью заключения аналогичных договоров с ООО «Печать Столицы» после проведения аукциона Администрацией. Аукцион же так и не был проведен, после чего поступило требование о демонтаже киосков.



Напомним, что в настоящее время глава Кисловодска Александр Курбатов находится в тяжелом состоянии после падения с электросамоката и будет проходить лечение в московском центре им. Бурденко. Редакция «Аргументов недели» желает ему скорейшего выздоровления!



Тем не менее, вышеозвученная проблема волнует наших читателей, жителей Кисловодска и многочисленных туристов. Мы надеемся, что власти города, несмотря на временное отсутствие Александра Курбатова, все же примут необходимые решения в интересах людей.





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