Нового министра МВД Латвии уже оштрафовали

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14 июня 2021, 18:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Чуть более одной недели новый министр МВД Латвии Мария Голубева в должности, а уже неприятности: бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией применило 120 евро денежного штрафа к министру! За что? За передачу разрешения на автостоянку для использования помощнику другого депутата. Как видим, ничего человеческое не чуждо новому министру МВД Латвии.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией констатировало, что г-жа Голубева как депутат Сейма передала помощнику другого депутата разрешение на размещение транспортного средства. Таким образом, она нарушила закон о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица и порядок выдачи разрешений на въезд транспортных средств во двор Сейма, и их размещение вблизи Сейма.

Иными словами, кто-то из помощников очередного депутата, увы, не захотел платить за стоянку, а решил оставить ее около Сейма по «документам» министра МВД Латвии!

Нарушение было допущено не один раз! А с марта по ноябрь прошлого года!

Штраф г-жа Голубева уже оплатила ( не большие деньги для министра!), но осадок остался у латвийцев…

«Веселый» нынче министр МВД Латвии: совсем не прочь помочь коллегам, даже нарушив правила, да и любовь к однополым отношениям – веселит… Как долго новый министр МВД Латвии будет «править» такой серьезной организацией? Сложно даже предположить… Почему? Министра традиционной сексуальной ориентации, увы, можно за день выкинуть из кресла, а с нетрадиционной сексуальной ориентацией – дискриминация! Так где же тут ЗАКОН?

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