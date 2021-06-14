Президент Латвии Эгилс Левитс: Массовые депортации не сломили латвийский народ

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14 июня 2021, 18:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Foto: REUTERS, INTS KALNINS

14 июня – памятный день для Латвии: 80 лет прошло со дня депортации латвийского народа.

«80 лет назад жизни 15 433 латвийских граждан были насильственно сломаны в одночасье. Наша страна была оккупирована, и советский механизм репрессий с применением насилия функционировал в полную силу. Латвия больше не могла выполнять свой самый важный долг как демократическое государство – защищать жизни и свободу своих граждан. Более 15 000 человек – государственные деятели и юристы, священнослужители и офицеры, государственные служащие, учителя, фермеры и артисты со своими семьями, были наказаны. За то, что служили своей стране и жили повседневной жизнью. Масштабы преступления, совершенным Советским Союзом против нашей страны и нации, характеризуется количеством депортированных. Ни массовые депортации 1941, ни 1949 не сломили латвийский народ. Вооруженное сопротивление началось сразу же после оккупации и продолжалось до конца 1950-х годов. Историю про оккупацию деды рассказывали внукам. Независимая Латвия существовала в сердцах и умах людей, давала силы бороться за независимость своей страны», - сказал президент Латвии жителям своей страны.

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