Советы путешественникам: как спокойно отдохнуть в Эстонии

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2021, 18:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Лето – пора отдыха и даже в период коронавируса, но… Ковид внес в отдых свои правила: изоляция, карантин, маски, дистанция и т.д. Балтийское бюро «Аргументы Недели» рассмотрело возможность отдыха в Эстонии: пляжи, свежий воздух, сосны-ели и, конечно, море всегда привлекали туристов. Что следует знать путешественникам, чтобы «правильно» и спокойно отдохнуть в Эстонии?

Разумеется, многих туристов волнуют вопросы о том, должен ли он соблюдать самоизоляцию в Эстонии? Какие меры безопасности действуют в этой прибалтийской стране? Нужны ли тесты на коронавирус?

На все эти вопросы ответила пресс-служба МИД Эстонии.

Итак, стоит ли соблюдать самоизоляцию по прибытию в Эстонию?

Границы Эстонии совершенно открыты! Но! Для туристов, которые прибывают из ЕС, Шенгенской зоны, и у которых нет симптомов коронавируса. А что делать тем туристам, которые прибыли из стран, не входящих в ЕС? Тут уж есть два варианта: соблюдать самоизоляцию 10 дней или пройти два теста, которые сократят срок изоляции. Ничего страшного в этих тестах нет, но есть четкие правила: первый тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Эстонию или сразу же по прибытию. Это можно сделать, например, в аэропорту или порту Таллина. Если тест отрицательный на ковид, то вариант сократить изоляцию велик. Что касается второго теста, то его можно сделать на шестой день после первого: если тест отрицательный, то самоизоляция завершена! Но главное помнить!!! Отрицательный первый тест не избавит путешественника от обязательной самоизоляции! Это точно!

А существуют ли ограничения при выезде из Эстонии?

К счастью, нет!

Какие меры безопасности действуют в Эстонии?

Путешествующий должен «подружиться» с маской – она обязательна! Иначе можно нарваться на штраф. Разумеется, когда речь идет об общественных местах. К большому счастью многие кафе, музеи, развлекательные заведения Эстонии открыты! Но и тут следует соблюдать дистанцию два метра. Да и количество посетителей, например, в музеях, соборах, галереях ограничено 50% от максимальной вместимости.

А в остальном, господа туристы, все отлично! Эстония, к счастью, не потеряла своей привлекательности в период коронавируса и ждут гостей!

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