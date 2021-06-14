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Ресторан McDonald's в ЦАО могут закрыть за нарушение социальной дистанции в заведении

, 18:05

Ресторан McDonald's в ЦАО могут закрыть за нарушение социальной дистанции в заведении
Фото: соцсети

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский сообщил, что ресторану McDonald's на улице Мясницкая грозит приостановление деятельности на срок 90 суток или штраф до 1 млн руб. за нарушения мер профилактики COVID-19.

«По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании. Представители администрации McDonald's будут приглашены в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений», - заявил Поплавский.

Он отметил, что за выявленные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП, заведению грозит штраф до 300 тыс. руб., а если будет установлено нанесения вреда здоровью человека - то до 1 млн руб. или грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

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НХ

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