Ресторан McDonald's в ЦАО могут закрыть за нарушение социальной дистанции в заведении

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14 июня 2021, 18:05

Фото: соцсети

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский сообщил, что ресторану McDonald's на улице Мясницкая грозит приостановление деятельности на срок 90 суток или штраф до 1 млн руб. за нарушения мер профилактики COVID-19.



«По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании. Представители администрации McDonald's будут приглашены в инспекцию для составления протоколов и дачи пояснений», - заявил Поплавский.



Он отметил, что за выявленные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП, заведению грозит штраф до 300 тыс. руб., а если будет установлено нанесения вреда здоровью человека - то до 1 млн руб. или грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.





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