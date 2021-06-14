Шестеро пострадавших в результате пожара на АЗС в Новосибирске оказались в реанимации

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14 июня 2021, 18:03

фото с сайта МЧС

Шестерых пострадавших в результате ЧП на газовой АЗС в Новосибирске положили в отделение реанимации областной клинической больницы. Всего в результате взрывов и пожара, по последним данным, пострадали 24 человека. Стало известно о пострадавшем ребенке.

Инцидент произошел на Гусинобродском шоссе, 60, там загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По данным областного минздрава, жертв нет. Среди пострадавших - два сотрудника МЧС, пожарные.

19 человек (в том числе ребенок) госпитализированы в ожоговый центр ОКБ, - передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В МЧС сообщили о том, что тушение пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру.

В 19:57 (по местному времени) огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС.

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