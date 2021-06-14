Андрей Бочкарев: Госпиталь в Вороновском вышел в финал международной премии MIPIM Awards

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14 июня 2021, 17:37

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновское вышел в финал престижной международной премии MIPIM Awards 2021.



Проект участвует в конкурсе в номинации «Best healthcare development» («Лучший проект в области здравоохранения»).



«Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в области недвижимости и городского развития. В общей сложности на конкурс поступило более 170 заявок из 36 стран мира. Выход проекта в финал – это уже достойная оценка проекта при такой серьезной конкуренции. С нетерпением ждем итогов конкурса, которые будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции», – подчеркнул Андрей Бочкарев.



Он отметил, что в строительстве госпиталя были задействованы лучшие специалисты строительной отрасли столицы – более 27 подрядных организаций, свыше 11 тыс. строителей и 1,5 тыс. единиц техники.



«Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью – главными принципами проекта были функциональность, надежность, долгий срок службы. Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, которые совершили строители, с нуля всего за месяц создав полноценный автономный стационар, в котором врачи за год работы спасли более 12,5 тыс. жизней», - сообщил Андрей Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступил генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком объекта) Юрий Кравцов напомнил, что стационар может принять до 900 пациентов, а каждая койка может быть трансформирована в реанимационную в течение суток.



Московские проекты участвуют в конкурсе MIPIM Awards с 2010 года, уже трижды они попадали в финал конкурса и два года подряд занимали призовые места. Так, в 2019 году парк «Зарядье» с концертным залом был признан победителем и удостоен специального приза жюри премии MIPIM Awards. В прошлом году Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках победил в номинации «Лучший объект культуры и спорта».





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