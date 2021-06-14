Ященко: в Москве на успех школьников работает вся система, а не отдельные школы

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14 июня 2021, 17:06

Фото из открытых источников

В этом учебном году победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) подготовили 244 столичных образовательных организации, а с 2016 года – 433. В 2010 году, когда только начинались изменения в московской системе образования, их было только 74.

За десять лет количество дипломов ВсОШ, завоеванных москвичами, выросло с 278 до 1346 или в 4,8 раза. При этом доля дипломов Москвы среди всех дипломов по России выросла с 19% до 46,8%.

«Особенно мы гордимся тем, как выросла доля дипломов Москвы. Если в 2010 году Москва была одним из лидеров по количеству, то по доле проигрывала другим регионам. Мы брали масштабом – действительно огромный город. И теперь мы видим, что это половина всех дипломов, при том, что в Москве учится меньше 10% всех ребят», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы научный руководитель Центра педагогического мастерства, популяризатор науки Иван Ященко.

Особе внимание Ященко обратил на то, что за два года резко выросло количество дипломов – с 946 до 1346. По его словам, это показывает, что в пандемийный год московские школы реально работали, а дети реально учились. Базу для этого дал школьный этап, который благодаря развитию информационных технологий в столице проводится в дистанционном формате. По словам Ященко именно это спровоцировало резкий рост уникальных участников школьного этапа – с 431 тысячи до 550 тысяч.

«Если мы сравним результаты Москвы с другими регионами, то увидим, что у коллег результаты концентрируются в отельных школах. У нас это огромное количество школ. Секрет успеха Москвы именно в том, что работает система, а не отдельные школы. Все школы работают на всех ребят Москвы», – подчеркнул Иван Ященко.

В частности, он обратил внимание на ресурсные центры проекта «Математическая вертикаль» – это целая сеть, которая «позволяет ребятам проявлять себя в математике, а значит и во всех остальных предметах». По словам Ивана Ященко, школы, которые сильны в отдельных предметах и которые составляли основу дипломов десять лет назад, сейчас благодаря системе кружков и профильных семинаров работают на весь город.

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