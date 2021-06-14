Супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза в прошлом году заработала почти 1 миллиард рублей

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14 июня 2021, 14:32

Фото: pixabay.com

Ольга Богомаз в шестой раз подряд возглавила рейтинг самых богатых жен руководителей регионов России.



Доход супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составил 978,8 млн рублей. На втором месте в рейтинге – жена президента Татарстана Гульсина Минниханова с заработком в 213,2 млн рублей. Таким образом, доход Ольги Богомаз превышает заработки супруги главы Татарстана почти в 5 раз.



На третьем месте в списке - жена губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Ее доход за прошлый год составил 140,3 млн рублей.

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