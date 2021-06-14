Аргументы Недели Общество 13+

Супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза в прошлом году заработала почти 1 миллиард рублей

, 14:32

Супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза в прошлом году заработала почти 1 миллиард рублей
Фото: pixabay.com

Ольга Богомаз в шестой раз подряд возглавила рейтинг самых богатых жен руководителей регионов России.

Доход супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составил 978,8 млн рублей. На втором месте в рейтинге – жена президента Татарстана Гульсина Минниханова с заработком в 213,2 млн рублей. Таким образом, доход Ольги Богомаз превышает заработки супруги главы Татарстана почти в 5 раз.

На третьем месте в списке - жена губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Ее доход за прошлый год составил 140,3 млн рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Политика

В НАТО не планируют по итогам саммита объявлять о вступлении новых членов в альянс

В НАТО не планируют по итогам саммита объявлять о вступлении новых членов в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 14 июня, подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не планируется объявлять сроки вступления новых государств в Североатлантический альянс.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью