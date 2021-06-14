Супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза в прошлом году заработала почти 1 миллиард рублей
14 июня 2021, 14:32
Ольга Богомаз в шестой раз подряд возглавила рейтинг самых богатых жен руководителей регионов России.
Доход супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составил 978,8 млн рублей. На втором месте в рейтинге – жена президента Татарстана Гульсина Минниханова с заработком в 213,2 млн рублей. Таким образом, доход Ольги Богомаз превышает заработки супруги главы Татарстана почти в 5 раз.
На третьем месте в списке - жена губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Ее доход за прошлый год составил 140,3 млн рублей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.